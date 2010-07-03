Задержан начальник ГУ ФСИН Ростовской области

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В Ростовской области задержаны начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители. Об этом сообщил "Интерфаксу" замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Да, действительно задержан руководитель ростовского управления со своими заместителями. Ему пока инкриминируется разглашение сведений, составляющих государственную тайну", – сказал Максименко. При этом сколько заместителей начальника ГУ ФСИН задержаны вместе с ним, он не уточнил.

Дело расследует ФСБ, которая вела в отношении Даххаева совместную спецоперацию с управлением собственной безопасности ФСИН. Сейчас сотрудники силового ведомства проводят следственные действия, направленные на сбор доказательств для предъявления задержанным обвинения и для ареста. Ведется допрос подозреваемых.

Статья о разглашении государственной тайны предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Муслим Даххаев родился в 1962 году в Дагестане. После армии пришел на службу в органы внутренних дел, а в сентябре 2005 года его назначили на должность начальника УФСИН России по Дагестану. 5 июля 2018 года президент назначил его начальником ГУ ФСИН России по Ростовской области.

Генерал-майор внутренней службы награжден орденом "Мужества", имеет многочисленные ведомственные медали, а также награды МВД и Минюста.

Ранее Мосгорсуд вынес приговор в отношении двух россиян, признав их виновными в разглашении государственной тайны. Подсудимые в ходе предварительного следствия признали вину.

Разбирательство проходило в особом порядке. Материалы дела содержат гриф "секретно", поэтому процесс проходил в закрытом режиме. Во время оглашения приговора были зачитаны только вводная и резолютивная части. Адвокаты после оглашения приговора воздержались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

