Понятие военной тайны может вернуться в законодательство России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Понятие военной тайны может вернуться в российское законодательство, сообщает газета "Известия".

Под юридический термин "тайна в области обороны" попадет информация о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планах мобилизации. Сейчас эти сведения относятся к государственной тайне.

Закон будет касаться только военнослужащих. За разглашение может грозить наказание вплоть до уголовного. В то же время лица с доступом к тайным данным получат определенные привилегии.

Сейчас в министерстве обсуждают этот вопрос. Специалисты должны будут определить точный перечень сведений, которые признают военной тайной. Работы планируют завершить в следующем году.

Эксперты отмечают, что действующий закон "О гостайне" не закрывает все лазейки для утечек. Однако они добавляют, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения.

Юристы уточнили, что важные для армии сведения можно защищать не только в качестве военной тайны. В законах есть понятия данных конфиденциального характера и информации ограниченного доступа.

Во времена СССР понятия государственной и военной тайны развели. Ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса.

В 1990-е от понятия "военная тайна" отказались. Часть информации, относящейся к Вооруженным силам, отнесли к гостайне. Некоторые сведения перестали быть секретными.