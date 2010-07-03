Помощнику уральского полпреда предъявили обвинение в госизмене

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Помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене, сообщает Агентство "Москва".

В Мосгорсуде сейчас рассматривается жалоба на его арест. 5 июля 2019 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал Воробьева до 4 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "секретно".

В суд Воробьева доставили сотрудники ФСБ. На заседании чиновник находился в маске.

Ранее сообщалось, что Воробьев был задержан по подозрению в госизмене. В суде он заявил, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Александр Воробьев родился в 1980 году. С 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области, а в 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года Воробьев управлял аппаратом помощника президента РФ Николая Цуканова, а через полгода стал его помощником.

За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.

В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

