Помощнику уральского полпреда предъявили обвинение в госизмене

Помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене, сообщает Агентство "Москва".
В Мосгорсуде сейчас рассматривается жалоба на его арест. 5 июля 2019 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал Воробьева до 4 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "секретно".
В суд Воробьева доставили сотрудники ФСБ. На заседании чиновник находился в маске.
Ранее сообщалось, что Воробьев был задержан по подозрению в госизмене. В суде он заявил, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Александр Воробьев родился в 1980 году. С 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области, а в 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года Воробьев управлял аппаратом помощника президента РФ Николая Цуканова, а через полгода стал его помощником.
За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.
В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.
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