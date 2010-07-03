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15:10

Двоих россиян осудили за разглашение гостайны

суды происшествия

15:10

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московский городской суд вынес приговор в отношении двух россиян, признав их виновными в разглашении государственной тайны.

"Признать Алексея Кондратьева виновным в разглашении государственной тайны и приговорить его к наказанию в виде двух лет лишения свободы. Признать Анну Асееву виновной в пособничестве к разглашению гостайны и назначить ей наказание в виде 100 тысяч рублей штрафа", – огласил решение судья Андрей Суворов, передает "Интерфакс".

Кондратьев после отбытия основного наказания будет лишен права занимать должности с доступом к государственной тайне.

Подсудимые в ходе предварительного следствия признали вину. Разбирательство проходило в особом порядке.

Материалы дела содержат гриф "секретно", поэтому процесс проходил в закрытом режиме. Во время оглашения приговора были зачитаны только вводная и резолютивная части.

Кондратьев был помощником начальника штаба одной из воинских частей. Асеева является безработной.

Адвокаты после оглашения приговора воздержались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Они отметили только то, что довольны приговором и обжаловать его не будут.

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суды происшествия

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