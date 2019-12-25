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Происшествия

18:49

Трех хакеров приговорили к срокам до 13 лет за взлом электронных систем РЖД и S7

суды криминал происшествия

Басманный районный суд столицы приговорил трех человек к срокам до 13 лет колонии строгого режима за взлом электронных систем РЖД и S7, сообщает Агентство "Москва".

Максим Матюшев получил 13 лет колонии строгого режима, Андрей Жданов – 12,5 лет колонии строгого режима, Кирилл Кулабухов – 10 лет колонии общего режима.

Матюшева признали виновным в пяти покушениях на мошенничество в сфере компьютерной информации РФ, а также в 62 эпизодах мошенничества в сфере компьютерной информации.

Жданова признали виновным в трех эпизодах компьютерного мошенничества, а Кулабухова – в пяти покушениях на компьютерное мошенничество. Все трое также признаны виновными по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".

Отмечается, что преступную деятельность всех троих расследовала следователь МВД Евгения Шишкина. 10 октября 2018 года в поселке Архангельском Московской области ее застрелили.

В начале марта правоохранители задержали предполагаемого исполнителя убийства Абдулазиза Абдулазизова и его 17-летнего сообщника Кирилла Грунского.

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