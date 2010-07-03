Завершено расследование убийства мэра Сергиева Посада

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Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении членов банды, обвиняемых в убийстве мэра Сергиева Посада и других тяжких преступлениях. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Фигурантами дела стали главарь банды Константин Пискарев, известный под прозвищем "Костя Большой", Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, а также Дмитрий и Николай Юровые.

В зависимости от роли каждого им вменяются бандитизм, покушения на убийства и убийства, похищение человека, незаконный оборот оружия и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По версии СК, Пискарев создал банду в период с 1996 по 1999 годы. Примерно тогда же были совершены первые преступления. Однако выйти на след злоумышленников удалось только в 2016-м в рамках дела об убийстве главы Сергиева Посада Евгения Душко.

Установив связь между рядом подобных преступлений, следователи соединили десятки уголовных дел в одно производство. Тогда криминалисты смогли по крупицам восстановить события прежних лет и вычислить всех причастных к убийствам. В том же году деятельность банды пресекли, а ее участников задержали.

Оказалось, что за несколько лет члены ОПГ убили 21 человека на территории Москвы, Подмосковья и других регионов.

Следствие также установило, что девять лет назад между Пискаревым и Душко возник конфликт, в результате которого коммерческие интересы лидера банды могли пострадать. В итоге 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле прибыли к месту жительства мэра Сергиева Посада. Дождавшись, когда глава городского поселения выйдет из дома, Пискарев подошел к нему и произвел не менее семи выстрелов из пистолета, от которых Душко умер на месте.

Сейчас все материалы дела направлены в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства должны решить вопрос об утверждении обвинительного заключения.