Убийцу болгарской журналистки Мариновой посадили на 30 лет

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Окружной суд в болгарском городе Русе признал 21-летнего Северина Красимирова виновным в изнасиловании и убийстве журналистки канала TVN Виктории Мариновой. Его приговорили к 30 годам лишения свободы, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Красимиров сам признался в содеянном, после чего дело рассмотрели по сокращенной процедуре. Северину удалось избежать пожизненного срока.

В суде молодой человек извинился перед родителями Мариновой. По его словам, перед нападением на журналистку он употребил наркотики и много выпил.

30-летнюю Викторию Маринову убили 6 октября 2018 года. Следователи думали, что преступление связано с журналистским расследованием, которое она проводила. Но позже от этой версии отказались. Затем подозреваемого в убийстве Мариновой задержали в Германии.