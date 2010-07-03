СМИ сообщили о предъявлении обвинения замглавы Генштаба ВС России

17 октября, 22:42
Фото: mil.ru
Заместителю начальника Генштаба ВС России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в крупном мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированного источника.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
По информации СМИ, Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил. По этому делу также был арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ, полковник Павел Кутахов.
Расследование якобы стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов и его предполагаемые подельники.
Давыдова задержали в конце декабря 2017 года по обвинению в хищении денежных средств при реализации госконтрактов Минобороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования.
Следствие полагает, что гендиректор "Воентелекома" давал указания на завышение стоимости работ в рамках исполнения контрактов. Общий ущерб по делу составил более 1 миллиарда рублей.
В начале декабря 2017 года в рамках дела были арестованы первый замгендиректора "Воентелекома" Олег Савицкий и экс-советника коммерческого директора компании Дмитрий Семилетов, а позже – гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.
Фигурантам инкриминируются несколько эпизодов хищения денежных средств при исполнении госконтрактов.
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