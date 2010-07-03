Экс-офицер Минобороны РФ сядет в колонию за участие в ИГ

Фото: МВД республики Таджикистан

Бывший офицер Минобороны России Денис Хисамов приговорен к 19 годам лишения свободы за участие в террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Соответствующее решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Хисамов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, бывший офицер получил один год ограничения свободы. Его также лишили воинского звания капитана запаса, передает ТАСС.

27 марта в Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Силовики задержали 20 участников ячейки, в том числе главарей и рядовых исполнителей.

В тот же день первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин сообщил, в 2018 году террористы планировали устроить теракты в День Победы и на президентские выборы. Боевики планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и на обычных людей.

В общей сложности спецслужбы ликвидировали 69 террористов. Также задержано 37 главарей, 227 бандитов и 622 их пособника.

