Экс-офицер Минобороны РФ сядет в колонию за участие в ИГ

Бывший офицер Минобороны России Денис Хисамов приговорен к 19 годам лишения свободы за участие в террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Соответствующее решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
Хисамов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, бывший офицер получил один год ограничения свободы. Его также лишили воинского звания капитана запаса, передает ТАСС.
27 марта в Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Силовики задержали 20 участников ячейки, в том числе главарей и рядовых исполнителей.
В тот же день первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин сообщил, в 2018 году террористы планировали устроить теракты в День Победы и на президентские выборы. Боевики планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и на обычных людей.
В общей сложности спецслужбы ликвидировали 69 террористов. Также задержано 37 главарей, 227 бандитов и 622 их пособника.
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