Участники "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 16 лет колонии

Суд в столице вынес приговор девятерым членам запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Фигуранты дела получили наказание в виде заключения в колонии строгого режима на сроки от 11 до 16 лет.
Подозреваемые свою вину не признали, но не отрицали свое участие в "Хизб ут-Тахрир". По их словам, они не занимались запрещенной деятельностью, а их организация является политической партией.
Участники организации организовали проведение агитационных мероприятий в российской столице, пишет Агентство "Москва".
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" – запрещенная в России международная религиозно-политическая организация, ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". Заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов называл эту исламистскую партию самой опасной террористической организацией.
В июле прошлого года в столице задержали одного из вербовщиков этой организации. 30-летний уроженец Таджикистана распространял среди мусульман идеи террористов. Следствие установило, что подозреваемый, находясь на территории Таджикистана, в 2010 году добровольно вступил в "Хизб-ут-Тахрир". О том, что в России группировка запрещена, он знал.
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