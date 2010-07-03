Спецслужбы в 2018 году сорвали теракты на 9 Мая и в день выборов

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Российские спецслужбы в 2018 году сорвали планы террористов устроить теракты в День Победы и на президентские выборы, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

По его словам, боевики готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов и на обычных людей, передает РИА новости. Он уточнил, что сделать они это планировали на избирательных участках в день голосования на выборах, в местах проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, на объектах транспортной инфраструктуры и в торгово-развлекательных центрах.

Кулягин добавил, что в прошлом году в ходе контртеррористических операций в России ликвидировали 69 террористов, среди которых десять главарей бандгрупп. Также задержано 37 главарей, 227 бандитов и 622 их пособника.

Ранее сообщалось, что ФСБ по Крыму и городу Севастополь совместно с Росгвардией проводят обыски у подозреваемых в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Мероприятия связаны с возбужденными уголовными делами. Обыски проводятся по местам жительства сторонников террористов. Подробности проверок не уточняются.