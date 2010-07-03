ФСБ проводит обыски в Крыму у сторонников террористов

ФСБ по Крыму и городу Севастополь совместно с Росгвардией проводят обыски у подозреваемых в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает ТАСС.
Мероприятия связаны с возбужденными уголовными делами. Обыски проводятся по местам жительства сторонников террористов. Подробности проверок не уточняются.
В феврале ФСБ задержала трех подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" в Красногвардейском районе Крыма.
Тогда же суд в столице вынес приговор девятерым членам запрещенной группировки. Фигуранты дела получили наказание в виде заключения в колонии строгого режима на сроки от 11 до 16 лет.
Подозреваемые свою вину не признали, но не отрицали свое участие в террористической организации. По их словам, они не занимались запрещенной деятельностью, а их организация является политической партией.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" – запрещенная в России международная религиозно-политическая организация, ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни".
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