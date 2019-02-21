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17:57

Суд арестовал блогера по подозрению в вербовке террористов

суды

17:57

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Фото: www.youtube.com/Ali Mir

Дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, которого подозревают в вербовке террористов, арестовали на два месяца. Такое решение принял Мещанский суд столицы, передает "Интерфакс".

"Данная мера пресечения избрана сроком до 20 апреля 2019 года", – сообщили агентству в суде.

Мирзеханова подозревают в участии в террористической организации и в склонении к террористической деятельности.

По данным следствия, Мирзеханов в 2014 году показывал видео двум свидетелям с призывами присоединиться к ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и уехать в Сирию.

Обвиняемый ведет популярный блог в одной из социальных сетей, на него подписано более 120 тысяч человек.

Ранее стало известно, что жительницу Астраханской области, которую подозревают в сборе средств для финансирования террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), отправили под домашний арест. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности в виде финансирования терроризма".

суды

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