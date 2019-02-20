Подозреваемую в финансировании террористов отправили под домашний арест

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Жительницу Астраханской области, которую подозревают в сборе средств для финансирования террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), отправили под домашний арест. Такое решение принял Кировский районный суд Астрахани, передает "Интерфакс".

"У подозреваемой пять малолетних детей, одному из которых – два месяца", – сказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

Он отметил, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности в виде финансирования терроризма".

По данным следствия, с 2016 года женщина в закрытых чатах размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила основателю запрещенного в России исламского фонда.

Средства собирались в Москве, Астрахани, Томске и регионах Северного Кавказа.