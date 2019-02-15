В Астраханской области задержана женщина по подозрению в финансировании террористов

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В Астраханской области задержали жительницу Камызякского района, которую подозревают в переводе террористам более миллиона рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности путем финансирования членов международной террористической организации ИГ, запрещенной в РФ.

По данным следствия, с 2016 года женщина в закрытых чатах мессенджера Telegram размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила основателю запрещенного в России исламского фонда.

Средства собирались в Москве, Астрахани, Томске и регионах Северного Кавказа.

Ранее на территории Южного федерального округа ФСБ задержала трех человек, собравших для террористов более 10 миллионов рублей.