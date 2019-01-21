ФСБ выявила ячейку, собиравшую средства для террористов

На территории Южного федерального округа задержаны три человека, которые собрали для террористов более 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Преступления выявили в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. Собранные деньги предназначались для террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Сирии.
"По заданию эмиссаров международной террористической организации члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирийской Арабской Республике", – говорится в сообщении.
Возбуждено три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). При обысках изъяты телефоны, платежные инструменты и фискальные чеки. Подозреваемые дали признательные показания.
В декабре прошлого года ФСБ выявила еще одну подпольную сеть по сбору средств для ИГ. В квартирах подозреваемых на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана провели обыски. В результате служба безопасности обнаружила банковские карты, задействованные в финансировании терроризма, экстремистскую литературу, инструкции для приобретения экипировки и телефонных SIM-карт.
В ноябре в столице на длительные сроки осудили членов террористической группировки "Исламское государство", которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии. Участники ячейки будут отбывать наказания в исправительном учреждении строго режима. 28 ноября приговор Московского окружного военного суда вступил в силу.
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