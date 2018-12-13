ФСБ выявила подпольную сеть по сбору средств для ИГ

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ФСБ России пресекла деятельность группировки, финансировавшей под видом благотворительности деятельность боевиков запрещенных в РФ международных террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра". Об этом сообщает "Интерфакс".

В рамках возбужденного уголовного дела 11 декабря в жилищах подозреваемых в пяти регионах РФ провели обыски – на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана. В результате служба безопасности обнаружила банковские карты, задействованные в финансировании терроризма, экстремистскую литературу, инструкции для приобретения экипировки и телефонных SIM-карт.

Задержаны семь человек. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. По данным ФСБ, за период с 2010 года подозреваемые перевели более 38 миллионов рублей на счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе запрещенных в РФ организаций ИГ и "Джебхат-ан-Нусры".

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что злоумышленники действовали под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам, так называемые "благотворительные фонды" "Мухаджирун" и "Сальсабиль" получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко пояснила, что расследуется уголовное дело по статье "Склонение к террористической деятельности, вербовка". В рамках него допрошено более 20 свидетелей, получены сведения о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов дела, исследуются контакты задержанных с участниками международной террористической организации.

В ноябре в столице на длительные сроки осудили членов террористической группировки "Исламское государство", которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.

Участники ячейки будут отбывать наказания в исправительном учреждении строго режима. 28 ноября приговор Московского окружного военного суда вступил в силу.