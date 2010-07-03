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13:55

В Крыму задержали 20 сторонников террористов

происшествия

13:55

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сотрудники Федеральной службы безопасности 27 марта пресекли деятельность структуры запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, задержаны 20 участников ячейки.

В ФСБ подчеркнули, что задержать сторонников террористов удалось в ходе спецоперации. Среди схваченных участников структуры есть главари и рядовые исполнители.

Ранее сообщалось, что ФСБ пришла с обысками к подозреваемым в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Отмечалось, что мероприятия связаны с возбужденными уголовными делами.

Месяц назад ФСБ задержала трех подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" в Красногвардейском районе полуострова. Примерно в это же время столичный суд приговорил девятерых членов запрещенной группировки к тюремному заключению на срок от 11 до 16 лет.

Справка

В феврале 2003 года Верховный суд РФ признал международную религиозно-политическую организацию "Хизб ут-Тахрир" террористической. Ее деятельность в России запрещена.
происшествия

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