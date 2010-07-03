Экс-директора оборонного завода заочно арестовали по делу братьев Магомедовых

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Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе, обвиняемого в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщает ТАСС.

Ранее завершилось расследование уголовного дела против братьев Магомедовых. Сумма ущерба оценивается в 11 миллиардов рублей. Братья обвиняются в мошенническом хищении, растрате и создании преступного сообщества. Некоторые эпизоды расследуются с декабря 2014 года. Свою вину фигуранты не признают. Обвиняемые находятся в СИЗО.

Следователи считают, что компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и "раскидывали" деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ.

Еще один фигурант дела – бывший руководитель входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов. Его обвиняют в хищении более 668 миллионов рублей.

По данному уголовному делу проходят 16 человек. Шестеро из них находятся в международном розыске. Как сообщалось ранее, в рамках уголовного дела арестовали счета на сумму до 300 миллиардов рублей.