Завершено расследование дела владельца группы "Сумма"

13:22
13:22
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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Завершено расследование уголовного дела против владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
"Нас вчера уведомили об окончании следственных действий, расследование уголовного дела завершено, следователи предъявили обвинение в окончательной редакции", – сообщила Агентству "Москва" адвокат Виктория Цилюрик.
Сумма ущерба оценивается в 11 миллиардов рублей.
"Добавлены два эпизода мошенничества. Всего их уже девять. Соответственно увеличена сумма ущерба с 2,5 до 11 миллиардов рублей", – рассказала представитель стороны защиты.
Братья Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении, растрате и создании преступного сообщества. Некоторые эпизоды расследуются с декабря 2014 года. Свою вину фигуранты не признают. Обвиняемые находятся в СИЗО.
Следователи считают, что компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и "раскидывали" деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ.
Еще один фигурант дела – бывший руководитель входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов. Его обвиняют в хищении более 668 миллионов рублей.
По данному уголовному делу проходят 16 человек. Шестеро из них находятся в международном розыске. Как сообщалось ранее, в рамках уголовного дела арестовали счета на сумму до 300 миллиардов рублей.
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