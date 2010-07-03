Завершено расследование дела владельца группы "Сумма"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Завершено расследование уголовного дела против владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

"Нас вчера уведомили об окончании следственных действий, расследование уголовного дела завершено, следователи предъявили обвинение в окончательной редакции", – сообщила Агентству "Москва" адвокат Виктория Цилюрик.

Сумма ущерба оценивается в 11 миллиардов рублей.

"Добавлены два эпизода мошенничества. Всего их уже девять. Соответственно увеличена сумма ущерба с 2,5 до 11 миллиардов рублей", – рассказала представитель стороны защиты.

Братья Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении, растрате и создании преступного сообщества. Некоторые эпизоды расследуются с декабря 2014 года. Свою вину фигуранты не признают. Обвиняемые находятся в СИЗО.

Следователи считают, что компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и "раскидывали" деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ.

Еще один фигурант дела – бывший руководитель входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов. Его обвиняют в хищении более 668 миллионов рублей.

По данному уголовному делу проходят 16 человек. Шестеро из них находятся в международном розыске. Как сообщалось ранее, в рамках уголовного дела арестовали счета на сумму до 300 миллиардов рублей.