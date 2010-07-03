Суд приговорил к 10 годам колонии сына генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта Александра Здановича по делу о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Иванова.
В августе 2018 года 46-летний Евгений Зданович приобрел 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны, после чего он расфасовал наркотики в упаковки разного веса и поместил их в тайник. Занович-младший был оперативно задержан в тот же день, 10 августа. Он был заключен под стражу.
Александр Зданович руководил Центром общественных связей с 1996 по 1999 год. Он является профессором кафедры истории Академии ФСБ. В 2002 году он входил в оперативный штаб по освобождению заложников, которые были захвачены во время мюзикла "Норд-Ост" на Дубровке.
Ранее суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Московской области. Он обвиняется в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ.
По данным следствия, в феврале 2017 года обвиняемый приказал троим своим подчиненным сфальсифицировать материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ
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