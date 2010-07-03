В Подмосковье арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с оборотом наркотиков

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Суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Московской области. Он обвиняется в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

"Судом в отношении бывшего начальника ОНК МУ МВД России "Раменское", обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ), фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (часть 4 статьи 303 УК РФ) и незаконном обороте психотропных веществ (часть 1 статьи 228 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Врадий.

По данным следствия, в феврале 2017 года обвиняемый приказал троим своим подчиненным сфальсифицировать материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу на 11 месяцев. Отмечается, что он лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему вещество.

Также были арестованы трое бывших подчиненных, которые обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности. В кабинетах и дома у арестованных проводились обыски. Для следствия были изъяты документы и предметы, представляющие интерес для расследования. С ними будут проводиться компьютерно-техническая и генетическая экспертизы. Свидетелей уже допросили.

Кроме того стало известно, что при рассмотрении данного уголовного дела судья, не усмотрев в действиях мужчины состава преступления, вернул материалы на дополнительное расследование. Дело впоследствии было прекращено, мужчину отпустили.

