Защита и прокуратура обжаловали приговор экс-полковнику Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Защита и прокуратура обжаловали приговор экс-полковнику МВД России Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда.

"В суд поступили краткие жалобы адвокатов и представление прокуратуры", – заявила собеседница агентства.

10 июня Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил экс-полковнику штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей. Также его лишили звания полковника полиции и госнаград.

Ранее суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в особо крупном размере.

Бывшему полковнику Захарченко вменяли две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство. По этому эпизоду Захарченко оправдали. Также экс-полковнику вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.

В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество экс-полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства. Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.

