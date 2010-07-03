Бойко-Великий задержан по обвинению в крупном хищении

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в присвоении денежных средств, передает РИА Новости.

Информацию подтвердил адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов. Он сказал, что его подзащитный задержан в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

По словам адвоката, бизнесмена обвиняют в хищении в 2014 году 500 тысяч долларов со счета в банке "Кредит-экспресс". Виновным себя Бойко-Великий не признает.

По версии защитника, между предпринимателем и потерпевшим был договор займа, который к настоящему времени погашен. Об этом свидетельствуют нотариально заверенные расписки.

Аверьянов подчеркнул, что уголовное дело не имеет отношения к возглавляемым его подзащитным компаниям.