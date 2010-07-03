Мишель Платини рассказал о допросе

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Экс-президент UEFA Мишель Платини рассказал, что интересовало следователей на допросе.

"Я спокойно побеседовал со следователями на все интересующие их темы. Это шло очень долго, учитывая количество вопросов, которые мне задавали. Все могло происходить еще дольше, ведь меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре. Также они задавали вопросы о FIFA", – цитирует AFP Платини.

О задержании бывшего президента UEFA стало известно во вторник, 18 июня. Как сообщают французские СМИ, это было связано с делом о коррупционных связях между окружением бывшего президента Франции Николя Саркози и руководством Катара. В этот же день его освободили из-под стражи.

Представители спортивного чиновника уточнили, что Платини пригласили в полицию как свидетеля. Сторона защиты утверждает, что подзащитному не предъявлено каких-либо обвинений. Адвокаты также считают, что вокруг дела возникло "много шума на пустом месте".

Принимать чемпионат в 2022 году будет Катар. Если ничего не изменится, грядущий мундиаль станет первым в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Слухи о коррупции ходили также перед мундиалем прошлого года. Некоторые новостные издания писали, что у России могут забрать право проведения чемпионата из-за незаконных действий чиновников FIFA при голосовании, а также по политическим мотивам.

