Президент РФС Колосков усомнился в обвинениях в адрес Платини

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков опроверг в беседе с ИА "НСН" данные о коррупции в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Он пояснил, почему сомневается в справедливости обвинений в адрес экс-президента Союза Мишеля Платини.
"Сегодня невозможно что-то сделать и быть незамеченным. Тем более сейчас вообще в Европе ввели жесточайший контроль за любым перемещением средств", – подчеркнул почетный президент РФС. "Поэтому я не думаю, что нечто подобное могло быть. Особенно в последние годы", – заверил собеседник агентства.
По мнению Колоскова, обвинения, выдвинутые против Платини, могут быть неслучайными, ведь именно в этом году заканчивается срок его дисквалификации по делу Международной федерации футбола. Представитель РФС напомнил, что с момента избрания Катара организатором ЧМ по футболу 2022 года прошло уже девять лет. "Так почему только сейчас возникла какая-то здесь возня вокруг этого?" – задается вопросом Колосков. "Могу предположить, что это может быть связано с тем, что в этом году заканчивается срок дисквалификации по делу FIFA, и он для кого-то представлял определенную опасность как конкурент", – отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что 18 июня Мишеля Платини задержали. СМИ писали, что задержание экс-главы UEFA может быть связано с коррупционным скандалом вокруг выборов страны-хозяйки ЧМ-2022. В конце 2010 года местом проведения очередного мундиаля выбрали Катар. Однако позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов.
При этом официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье пояснил, что бывший президент UEFA был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний и сейчас "допрашивается под стражей только по техническим причинам".
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