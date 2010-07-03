Платини задержан для дачи свидетельских показаний

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Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний. Называть это арестом не следует, заявил официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье.

"Мишель Платини, который уже допрашивался в рамках того же расследования в прошлом году, сегодня допрашивается под стражей только по техническим причинам", – цитирует Алькье ТАСС. По словам собеседника агентства, адвокат экс-президента UEFA Уильям Бурдон особо подчеркнул, что это "ни в коем случае не арест, а дача показаний в качестве свидетеля". Как пояснил Алькье, следователи прибегают к таким мерам, чтобы "вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства".

Ранее сообщалось, что Платини взят под стражу из-за подозрений в коррупции в ходе выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года местом проведения турнира выбрали Катар. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов, чтобы обеспечить победу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факта подкупа.