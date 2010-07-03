Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:18

Бывший президент UEFA взят под стражу по подозрению в коррупции

происшествия спорт

11:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Ivan Sekretarev/AP

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини взят под стражу. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщает британская газета The Sun.

В 2007 году Платини был избран президентом UEFA, опередив действующего на то время президента Леннарта Юханссона. В 2011 году Платини выбрали на второй срок, в 2015 – на третий. Однако 8 октября 2015 года Арбитражная палата комитета по этике FIFA отстранила Платини от должности на 90 дней, 21 декабря 2015-го его дисквалифицировали на 8 лет. В мае 2016 года срок дисквалификации сократили до 4 лет.

Платини подозревают в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Местом проведения ЧМ-2022 был выбран Катар. Об этом объявили в 2010 году. Позже футбольные чиновники обвинили Катар в подкупе голосов в свою пользу. Международная федерация футбола (FIFA) проводила расследование, однако не выявила фактов подкупа.

Читайте также

происшествия спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика