Бывший президент UEFA взят под стражу по подозрению в коррупции

Фото: ТАСС/Ivan Sekretarev/AP

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини взят под стражу. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщает британская газета The Sun.

В 2007 году Платини был избран президентом UEFA, опередив действующего на то время президента Леннарта Юханссона. В 2011 году Платини выбрали на второй срок, в 2015 – на третий. Однако 8 октября 2015 года Арбитражная палата комитета по этике FIFA отстранила Платини от должности на 90 дней, 21 декабря 2015-го его дисквалифицировали на 8 лет. В мае 2016 года срок дисквалификации сократили до 4 лет.

Платини подозревают в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Местом проведения ЧМ-2022 был выбран Катар. Об этом объявили в 2010 году. Позже футбольные чиновники обвинили Катар в подкупе голосов в свою пользу. Международная федерация футбола (FIFA) проводила расследование, однако не выявила фактов подкупа.

