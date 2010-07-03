Бывший президент UEFA взят под стражу по подозрению в коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини взят под стражу. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщает британская газета The Sun.
В 2007 году Платини был избран президентом UEFA, опередив действующего на то время президента Леннарта Юханссона. В 2011 году Платини выбрали на второй срок, в 2015 – на третий. Однако 8 октября 2015 года Арбитражная палата комитета по этике FIFA отстранила Платини от должности на 90 дней, 21 декабря 2015-го его дисквалифицировали на 8 лет. В мае 2016 года срок дисквалификации сократили до 4 лет.
Платини подозревают в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Местом проведения ЧМ-2022 был выбран Катар. Об этом объявили в 2010 году. Позже футбольные чиновники обвинили Катар в подкупе голосов в свою пользу. Международная федерация футбола (FIFA) проводила расследование, однако не выявила фактов подкупа.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.