Катар будет проводить ЧМ-2022 благодаря политическому давлению – Блаттер

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Бывший президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что Катар получил право провести ЧМ-2022 благодаря сговору и политическому давлению, сообщает ТАСС. Такое заявление Блаттер сделал в книге "Моя Правда".

Решение о том, что ЧМ-2022 будет проходить в Катаре, было принято в декабре 2010 года на заседании исполнительного комитета в Цюрихе. В опросе поучаствовали 22 члена исполкома Международной федерации футбола. Для победы нужно было заручиться поддержкой 13 голосов. В этом голосовании Катар опередил США, Южную Корею, Японию и Австралию.

По мнению Блаттера, Катар не сможет принять чемпионат мира. Он отмечает, что никто из членов исполкома не читал доклад инспекции FIFA о странах, претендующих на организацию чемпионата. Это, по его мнению, говорит о том, что члены исполкома заранее решили, за кого будут голосовать.

Бывший президент FIFA добавил, что француз Мишель Платини, бывший тогда вице-президентом организации, рассказал, что его попросили изменить свой голос на обеде в 2010 году с экс-президентом Франции Николя Саркози и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.