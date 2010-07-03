Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

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Скончался бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон. Ему было 89 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Швеции.

В сообщении говорится, что экс-президент УЕФА скончался 4 июня 2019 года в Швеции "после непродолжительной болезни".

"Леннарт Юханссон является нашим величайшим международным футбольным лидером всех времен, ни один швед не оказывал подобного влияния на футбол в мире. Его действия в качестве президента UEFA и вице-президента FIFA вызывают глубокое уважение, его лидерством восхищается весь мир", – говорится на сайте федерации футбола.

Леннарт Юханссон родился 5 ноября 1929 года в Стокгольме. Бывший президент УЕФА находился во главе спортивной организации с 1990 по 2007 год. В январе 2007 года функционер на голосовании проиграл французу Мишелю Платини, в результате чего покинул свой пост.

Футбольный функционер находился в должности вице-президента FIFA, в 1998 году был кандидатом на пост президента главной футбольной организации, однако уступил Зеппу Блаттеру.

Леннарт Юханссон в 1999 году был награжден орденом Дружбы, а в 2005 году он получил золотую медаль за заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом. В честь шведского функционера назван трофей, который вручается победителю юношеской Лиги чемпионов.

