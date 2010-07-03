Умерла жена президента Израиля Нехама Ривлин

Умерла супруга президента Израиля Реувена Ривлина – Нехама Ривлин, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ей было 73 года.
В начале года жене президента сделали трансплантацию легкого. Операция потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.
Нетаньяху выразил свои соболезнования президенту страны. "Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", – говорится в заявлении от имени Нетаньяху.
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