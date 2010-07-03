Скончался актер из "Крестного отца" Кармине Кариди

Фото: www.imdb.com, кадр из фильма "Крестный отец − 3", реж. Ф.Ф. Коппола

Американский актер Кармине Кариди, снявшийся в фильмах "Крестный отец − 2" и "Миллионы Брюстера", скончался в возрасте 85 лет. Об этом в среду сообщает портал TMZ.

Как уточнил представитель актера, несколько дней назад Кариди был госпитализирован. Он умер в больнице Лос-Анджелеса, не приходя в сознание. Причина его смерти не уточняется.

Кармине Кариди известен зрителям по всему миру благодаря участию в таких картинах, как "Крестный отец − 2" (1974) и "Крестный отец − 3" (1990). Во второй части киносаги он исполнил роль бандита Кармине Розато, а в третьей сыграл главу чикагской преступной группы Альберта Вольпе.

За свою многолетнюю творческую карьеру Кариди снялся в более 100 фильмах и сериалах. В их числе − телесериалы "Такси" (1978−1983) и "Слава" (1982−1987), кинолента "Миллионы Брюстера". В 2004 году актера исключили из Американской академии киноискусств за то, что переданные ему на рецензию копии фильмов были незаконно выложены в Сеть.