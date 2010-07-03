Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Фото: twitter.com/@TheWookieeRoars

Актер Питер Мейхью, исполнивший по роль Чубакки в саге "Звездные войны", скончался 30 апреля.

Ему было 74 года. Последние дни Мейхью провел в своем доме в Техасе в окружении близких родственников. О его смерти стало известно только сейчас. Печальную новость сообщил официальный twitter актера.

Сообщается, что в 2013 году Мейхью была сделана операция на коленях, после которой он начал ходить с палочкой.

В 2018 году в twitter появилось сообщение о том, что актеру прооперировали позвоночник. Мейхью написал, что выздоравливает.

Ранее сообщалось, что скончалась французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон".