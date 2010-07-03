Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Народную артистку СССР Элину Быстрицкую похоронили на Новодевичьем кладбище. Ранее в понедельник в Малом театре состоялась церемония прощания. Проститься с артисткой пришли ее родственники, коллеги и друзья.

У гроба с телом Быстрицкой на сцене стоял почетный караул, рядом на подушках были выложены ордена и медали актрисы. Гражданскую панихиду сопровождал оркестр. Сотни людей заняли партер, балконы и проходы Малого театра во время панихиды.

Элина Быстрицкая умерла в пятницу, 26 апреля. В последние годы она тяжело болела. Многие деятели культуры и политики выразили свои соболезнования в связи со смертью актрисы. Сергей Собянин отметил, что Быстрицкая была "женщиной удивительной красоты и благородства".

В кино Быстрицкая дебютировала в 1950 году – в фильме "В мирные дни". С 1980 года она была главой федерации художественной гимнастики СССР и военно-патриотической комиссии Союза театральных деятелей.

Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в "Тихом Доне". С конца 1960-х Быстрицкая отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны она только в начале 1990-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах ("Семь дней после убийства", "Бравые парни" и других).