Гафт выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Народный артист РСФСР Валентин Гафт в разговоре с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

"Я могу сказать, что зрителей она всех покорила своими ролями, особенно в "Тихом Доне" она замечательно играла. Она была очень мощным общественным деятелем. Когда говорят звезда, вот к ней это походит. Она настоящая звезда, требовательный очень человек. С ней надо было быть осторожным. Не любила, когда не выполняются задачи, которые ставит режиссер", – рассказал он.

Гафт добавил, что снимался с Быстрицкой в ряде картин, в том числе в фильме "Русский сувенир".

"Я тогда был молод, восхищен ее красотой. Она была самой красивой", – вспоминает он.

Ранее стало известно, что в Москве на 92-м году жизни умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

В Малом театре, где работала Быстрицкая с 1958 года, рассказали, что в последнее время она тяжело болела.

Церемония прощания с артисткой пройдет в Малом театре. Дата станет известна позднее.

В 1953 году Элина Быстрицкая окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Три сезона она была актрисой Вильнюсского русского драматического театра. Ее первой ролью на сцене театра стала Таня в одноименной пьесе Арбузова. Полгода числилась актрисой Московского драматического театра имени Пушкина.

С 1958 года Быстрицкая играла в Академическом Малом театре СССР. В кино она дебютировала в 1950 году – в фильме "В мирные дни". С 1980 года возглавляла федерацию художественной гимнастики СССР и военно-патриотическую комиссию Союза театральных деятелей.

Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в картине "Тихий Дон". С конца 60-х она отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны актриса в начале 90-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах, таких как "Семь дней после убийства", "Бравые парни" и другие.



Ксения Руденко