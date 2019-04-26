Скончалась Элина Быстрицкая

Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая, передает ТАСС. Актрисе театра и кино был 91 год.
В Малом театре, где работала Быстрицкая с 1958 года, рассказали, что в последнее время она тяжело болела.
Церемония прощания с артисткой пройдет в Малом театре. Об этом сообщил Агентству "Москва" художественный руководитель театра Юрий Соломин.
"Конечно, прощание пройдет в Малом театре. Дата станет известна позже. Для нас, для театра, уход таких актеров – большая потеря. Она прослужила в нашем театре около 50 лет сердцем, душой, талантом. Я думаю, что зритель на это отреагирует, и вы это увидите!" – сказал Соломин.
В 1953 году Элина Быстрицкая окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Три сезона она была актрисой Вильнюсского русского драматического театра. Ее первой ролью на сцене театра стала Таня в одноименной пьесе Арбузова. Полгода числилась актрисой Московского драматического театра имени Пушкина.
С 1958 года Быстрицкая играла в Академическом Малом театре СССР. В кино она дебютировала в 1950 году – в фильме "В мирные дни". С 1980 года возглавляла федерацию художественной гимнастики СССР и военно-патриотическую комиссию Союза театральных деятелей.
Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в картине "Тихий Дон". С конца 60-х она отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны актриса в начале 90-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах, таких как "Семь дней после убийства", "Бравые парни" и другие.
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