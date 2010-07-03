В Малом театре простились с Элиной Быстрицкой

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилась в Малом театре. На прощание пришли родственники актрисы, ее коллеги и друзья. Отпевание и похороны пройдут сегодня же, 29 апреля, на Новодевичьем кладбище. Актриса ушла из жизни 26 апреля в возрасте 91 года.

У гроба с телом актрисы на сцене стоял почетный караул, рядом на подушках были выложены ордена и медали актрисы. Гражданскую панихиду сопровождал оркестр. Сотни людей заняли партер, балконы и проходы Малого театра во время панихиды.

Проститься с актрисой пришли народный артист РФ Валерий Баринов, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, народная артистка РФ Ирина Муравьева, заслуженный артист РСФСР Николай Дупак, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, театральный критик Борис Любимов, народный артист РФ Василий Бочкарев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и другие общественные и политические деятели.

Элина Быстрицкая умерла в пятницу, 26 апреля. В последние годы она тяжело болела. Многие деятели культуры и политики выразили свои соболезнования в связи со смертью актрисы. Сергей Собянин отметил, что Быстрицкая была "женщиной удивительной красоты и благородства".



В кино Быстрицкая дебютировала в 1950 году – в фильме "В мирные дни". С 1980 года она была главой федерации художественной гимнастики СССР и военно-патриотической комиссии Союза театральных деятелей.

Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в "Тихом Доне". С конца 1960-х Быстрицкая отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны она только в начале 1990-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах ("Семь дней после убийства", "Бравые парни" и другие).