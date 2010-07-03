Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Народную артистку СССР Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

"Ушла Элина Быстрицкая... Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из "Тихого Дона", женщина удивительной красоты и благородства", – написал мэр.

Он выразил соболезнования родным и близким артистки и заявил о решении захоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. В последнее время она тяжело болела. Церемония прощания с артисткой пройдет в Малом театре, где она служила с 1958 года.

В 1953 году Элина Быстрицкая окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Три сезона она была актрисой Вильнюсского русского драматического театра. Ее первой ролью на сцене театра стала Таня в одноименной пьесе Арбузова. Полгода числилась актрисой Московского драматического театра имени Пушкина.

С 1958 года Быстрицкая играла в Академическом Малом театре СССР. В кино она дебютировала в 1950 году – в фильме "В мирные дни". С 1980 года возглавляла федерацию художественной гимнастики СССР и военно-патриотическую комиссию Союза театральных деятелей.

Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в картине "Тихий Дон". С конца 60-х она отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны актриса в начале 90-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах, таких как "Семь дней после убийства", "Бравые парни" и другие.