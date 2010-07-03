Актриса Хитяева выразила соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

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Актриса Людмила Хитяева выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

По словам актрисы, она работала вместе с Быстрицкой на съемках картины "Тихий Дон". "Мы много говорили про жизнь, Элина была в прекрасной форме", – вспоминает Хитяева. Говоря о Быстрицкой, актриса отметила, что "ее душу спасал театр, она тогда еще работала в Малом театре".

"Каждому природа дает фору в жизни, у каждого свой счет", – подчеркнула Хитяева в беседе с RT. "Элина дожила до мощной даты. Конечно, это горько, все мы уходим", – добавила она.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. В последнее время знаменитая актриса тяжело болела.

Церемония прощания пройдет в Малом театре, где Быстрицкая работала с 1958 года. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище. Соболезнования родным и близким Быстрицкой выразил Сергей Собянин.