Актриса Хитяева выразила соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

Актриса Людмила Хитяева выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой.
По словам актрисы, она работала вместе с Быстрицкой на съемках картины "Тихий Дон". "Мы много говорили про жизнь, Элина была в прекрасной форме", – вспоминает Хитяева. Говоря о Быстрицкой, актриса отметила, что "ее душу спасал театр, она тогда еще работала в Малом театре".
"Каждому природа дает фору в жизни, у каждого свой счет", – подчеркнула Хитяева в беседе с RT. "Элина дожила до мощной даты. Конечно, это горько, все мы уходим", – добавила она.
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. В последнее время знаменитая актриса тяжело болела.
Церемония прощания пройдет в Малом театре, где Быстрицкая работала с 1958 года. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище. Соболезнования родным и близким Быстрицкой выразил Сергей Собянин.
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