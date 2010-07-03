Скончалась французская актриса Анемон

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Французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон", скончалась на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.

Популярность актрисе принесла роль сотрудницы службы психологической помощи "Телефон доверия" в картине Жан-Мари Пуаре "Дед Мороз – мусор" (1982).

За роль в фильме "Большая дорога" (1987) Анемон наградили премией "Сезар".