Скончался французский актер Жан-Пьер Мариэль

Фото: Zuma/TASS/Jean-Claude Cohen

Французский актер Жан-Пьер Мариэль умер в возрасте 87 лет.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление его семьи, он скончался 24 апреля в больнице в городе Сен-Клу после продолжительной болезни.

Мариэль сыграл в более чем ста фильмах. В частности, он снялся в картинах "Ограбление", "Шагреневая кожа" и "Все утра мира".

Актер семь раз был номинирован на премию "Сезар". В 2007 году он получил Ордер Почетного легиона, передает портал "Мир24".