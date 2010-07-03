Фото: kino-teatr.ru

Умер актер передачи "Спокойной ночи, малыши" Геннадий Матвеев, сообщает ТАСС.

Заслуженный артист России ушел из жизни 1 июня в возрасте 73 лет. Его похоронят 4 июня на Ваганьковском кладбище.

Геннадий Матвеев родился 24 мая 1946 года. После окончания Щукинского театрального училища он играл в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, театрах "Вернисаж", "Современная опера", "Игроки", в Центре им. Вс. Мейерхольда и других.

В 1980-е годы артист работал на телевидении в детской передаче "Спокойной ночи, малыши". Кроме того, он сыграл в более 80 фильмах, среди которых "Товарищи полицейские", "Самара", "Человек-приманка", "Дельта" и другие.