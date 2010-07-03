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14:57

Умер скульптор Владимир Горевой

утраты

14:57

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Фото: instagram.com/spb_academy_fine.arts

На 75-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался скульптор Владимир Горевой. Об этом сообщили в Государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Горевой родился 28 декабря 1944 года в Москве, окончил скульптурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1970 году. Выходец из мастерской М. К. Аникушина, много лет сотрудничавший с выдающимся мастером.

В 1978 году ему была присуждена государственная премия РСФСР за архитектурно-скульптурный комплекс "Партизанская слава" близ города Луги, а в 1980 году – премия Ленинского комсомола за создание образа писателя Н. А. Островского в монументальной скульптуре. За памятник Дзержинскому в Санкт-Петербурге (1981) удостоен золотой медали Академии художеств СССР.

В числе его известных работ – памятники императору Петру I в Приозерске, ученому-путешественнику Семенову-Тянь-Шанскому в Киргизии, художнику Крамскому в Острогожске, генералу-губернатору Якову Закаржевскому и императрице Екатерине II в Пушкине, академику Клодту, поэту Бергольц в Санкт-Петербурге, императрице Марие Александровне и композитору Чайковскому в Италии.

утраты

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