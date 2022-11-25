Московские суды вернулись к работе после сообщений о "минировании"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Шесть районных судов Москвы, людей из которых эвакуировали из-за сообщений о "минировании", вернулись к обычной работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Представители экстренных служб проверили все суды и не обнаружили там опасных предметов.

Анонимные угрозы ранее получили Тимирязевский, Никулинский, Перовский, Чертановский, Мещанский и Тверской суды.

Ранее сообщалось, что сотрудники и посетители Мещанского районного суда были эвакуированы из здания из-за угрозы взрыва. При этом сообщения поступили во время оглашения приговора братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Из помещения оперативно вывели участников судебных процессов, журналистов и слушателей.



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