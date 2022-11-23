Похожий на гранату предмет нашли на детской площадке в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Похожий на боевую гранату предмет обнаружили на детской площадке во дворе жилого дома на севере столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что предмет нашли во дворе дома № 6, корпуса 3 на улице Ляпидевского в Ховрине. Место инцидента оцепили. Туда вызвали саперов.

Ранее сообщалось, что рядом со входом на станцию "Парк Победы" в Москве был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Предмет оказался муляжом гранаты.

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