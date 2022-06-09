Похожий на взрывное устройство предмет обнаружили у станции метро "Парк Победы" в Москве

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Похожий на взрывное устройство предмет обнаружили в 20 метрах от входа на станцию метро "Парк Победы" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, на месте работают кинологи. Территорию вокруг предмета оцепили.

Движение по Кутузовскому проспекту не перекрыто.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" Московского зоопарка. Его территорию проверяли кинологи на наличие взрывных устройств.

До этого сообщалось, что Российский экономический университет имени Плеханова получил анонимное сообщение о "минировании". В связи с этим из здания вуза эвакуировали людей.

