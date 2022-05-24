Людей эвакуировали из здания РЭУ имени Плеханова в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из здания Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова эвакуировали людей. Информацию об этом распространило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

"В здании вуза проводится эвакуация в связи с анонимным сообщением о "минировании", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в здании Московского государственного областного университета (МГОУ) на улице Радио в Москве провели эвакуацию после анонимного сообщения об угрозе взрыва. На место выезжали правоохранительные органы.

До этого более 100 постояльцев и сотрудников гостиницы Holiday Inn на Симоновском Валу в центре Москвы эвакуировали из здания после анонимного сообщения о минировании.

