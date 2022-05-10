Гостиницу Holiday Inn в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 100 постояльцев и сотрудников гостиницы Holiday Inn на Симоновском валу в центре Москвы эвакуировали из здания после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о минировании гостиницы Holiday Inn на Симоновском валу, 2. Из здания эвакуированы 106 человек", – заявил он.

В настоящее время кинологи проверяют здание на наличие взрывчатки.

5 мая была проведена эвакуация посетителей и сотрудников Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. В музее сработала система безопасности и прозвучала сигнализация. Вход в музей был закрыт. Причины эвакуации не назывались.