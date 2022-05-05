Пушкинский музей возобновил работу после эвакуации посетителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возобновили работу после временного закрытия. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

Не попавшие на выставки посетители смогут вернуть билеты, заполнив специальную форму. В музее извинились за доставленные неудобства и поблагодарили москвичей и гостей столицы за понимание.

Ранее сообщалось, что посетителей и сотрудников Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве эвакуировали. В музее сработала система безопасности и прозвучала сигнализация. Вход в музей был закрыт. Причины эвакуации не назывались.

В начале недели неизвестный сообщил о "минировании" Большого театра. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.