Посетителей эвакуировали из Пушкинского музея в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Посетителей и сотрудников Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве эвакуируют, сообщает Агентство "Москва".

Представитель музея подтвердил, что вход в музей закрыт. Причины эвакуации он не назвал.

По сообщениям РИА Новости, в районе 12:00 в ГМИИ имени Пушкина сработала система безопасности и прозвучала сигнализация. На месте работают сотрудники полиции.

В начале недели неизвестный сообщил о "минировании" Большого театра. Решался вопрос об эвакуации.

До этого на Савеловском вокзале провели эвакуацию из-за подозрительного предмета. Транспортный объект проверяли прибывшие на место оперативные службы.

Кроме того, из-за поступившего от неизвестного сообщения о "минировании" эвакуировали посетителей и персонал "Эрмитажа". В музее была проведена проверка, подтвердившая ложность поступившего сообщения.